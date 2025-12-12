Palermo, 15 Dicembre: ''Giovani fuori rotaia''. Un confronto ai Cantieri Culturali alla Zisa

Un momento di dialogo, ascolto e approfondimento dedicato a uno dei temi più urgenti e delicati del nostro tempo: la devianza giovanile. È questo l’obiettivo dell’incontro “Giovani fuori rotaia – Confrontiamoci sulla devianza giovanile”, che si terrà il 15 dicembre 2025 alle ore 17.00 presso la Sala Cinema De Seta dei Cantieri Culturali alla Zisa, in Via Paolo Gili 4, Palermo.
L’evento riunirà esperti, professionisti, educatori e rappresentanti delle istituzioni per analizzare le cause del disagio giovanile, condividere esperienze sul campo e individuare strumenti utili a prevenire percorsi di marginalità e devianza.
Interverranno:
- Angelo Pullara, Presidente Pianeta Amore ODV
- Dott. Federico Carbone, criminologo
- Dr.ssa Giorgia De Lisi, assistente sociale
- Desirée Diliberto, psicologa Associazione Mas
- Padre Giovanni Giannalia, parroco di San Filippo Neri
- Antonio Sanfilippo, professore I.C. Giovanni Falcone
- On. Alessandro Anello, Assessore Turismo e Sport del Comune di Palermo
- On. Ismaele La Vardera, Deputato ARS XVIII Legislatura
L’iniziativa, sostenuta da Pianeta Amore ODV con il patrocinio della Città di Palermo – Assessorato Cultura, si propone come spazio di confronto aperto alla cittadinanza, alle famiglie, agli operatori sociali e a tutti coloro che quotidianamente lavorano accanto ai giovani.
Attraverso testimonianze, analisi e proposte, l’incontro mira a costruire una riflessione collettiva capace di offrire nuove prospettive e strumenti per comprendere e affrontare le trasformazioni sociali che incidono sul mondo giovanile.
La partecipazione è libera.
