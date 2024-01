Iniziato a New York il processo contro il capo di una delle maggiori lobbies di armi

E’ iniziato il processo a Wayne LaPierre, il numero uno della potente lobby delle armi americana, la National Rifle Association. Finora sopravvissuto a scandali e intrighi di palazzo, Wayne ora si trova ad affrontare il suo test più importante, ovvero le accuse della procuratrice di New York Letitia James, che ne vuole la rimozione dall'incarico per corruzione e cattiva gestione. James ha iniziato a indagare sulla Nra quattro anni fa e da allora, riporta il New York Times, molte cose sono cambiate per l'organizzazione. Quattro anni fa era un colosso della lobby con quasi sei milioni di membri, ora ne conta 4,2 milioni e i suoi ricavi sono crollati del 44%. La Nra quasi tre anni fa ha addirittura cercato la bancarotta ma la sua richiesta è stata respinta da un giudice del Texas, secondo il quale la Nra premeva per la procedura per affrontare i problemi di regolamentazione e non finanziari. Nonostante le vicissitudini LaPierre è rimasto saldamente alla guida dell'associazione, divenendone il volto. Nell'azione legale avviata da James oltre al numero uno della Nra, ci sono l'ex legale dell'associazione John Frazer, l'ex responsabile finanziario Wilson Phillips e l'ex numero due Joshua Powell. Il processo nei loro confronti si apre oggi con la selezione della giuria davanti al giudice della corte suprema di New York Joel Cohen.