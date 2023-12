Arrestate 5 persone in Spagna e Olanda: maxi sequestro di oltre 2 tonnellate di cocaina

La Guardia Civil spagnola, nell'operazione congiunta "Bandi-Hammer" con la Polizia Nazionale e la Vigilancia Aduanera, ha condotto un'operazione mirata contro vari membri di un'organizzazione criminale internazionale specializzata nell'introduzione e distribuzione di cocaina in Europa proveniente dall'America del Sud. In totale ci sono cinque persone arrestate, tre in Spagna e due in Olanda. Il primo di questi sequestri è avvenuto nel porto di Bilbao nell'aprile 2020, dove sono stati sequestrati 1.100 chilogrammi di cocaina in un container marittimo proveniente dall'Ecuador, nascosta all'interno di un carico legale di banane. Un secondo sequestro è avvenuto nel settembre 2021, quando la Vigilancia Aduanera del Paese Basco e dell'Andalusia, e il Gruppo di Risposta Speciale contro il Crimine Organizzato del Campo di Gibilterra della Polizia Nazionale, hanno sequestrato 1.152 chilogrammi di cocaina nel porto di Algeciras. Si è verificato anche un terzo sequestro di 96 chilogrammi nel novembre 2022.











Tutte queste operazioni erano gestite e coordinate dalla stessa organizzazione criminale. Pertanto, alla fine dello scorso novembre, è stata eseguita la fase finale di questa operazione, con un totale di sei perquisizioni domiciliari eseguite simultaneamente; quattro in province di Madrid e Alicante e le due rimanenti nella capitale olandese. In esse sono state arrestate cinque persone, tre in Spagna e due nei Paesi Bassi, tutte direttamente legate alla gestione delle partite di cocaina sequestrate. Ai detenuti vengono contestati i presunti reati di traffico di droga, riciclaggio di denaro e appartenenza a un'organizzazione criminale, per l'introduzione di un totale di 2.348 chilogrammi di cocaina in Spagna.



Foto: guardiacivil.es