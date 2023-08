Russia: Navalny condannato a 19 anni per estremismo

L'oppositore russo Alexei Navalny è stato condannato dal tribunale di Mosca a 19 anni in una colonia a regime speciale per estremismo. Lo riporta l'agenzia Tass, che sta seguendo il processo in corso nella colonia penale nella regione di Vladimir, dove sta già scontando condanne per un totale di 11 anni. Come risulta dal verdetto, Navalny è stato riconosciuto colpevole di aver creato una comunità estremista e di avervi partecipato nonché di aver finanziato attività estremiste, organizzato una comunità estremista, bandi pubblici per attività estremiste e coinvolgimento di minori in attività pericolose per loro. Il pubblico ministero aveva chiesto inizialmente una pena di 20 anni.