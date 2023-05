Perù: chiesti 35 anni per ex presidente Kuczynski per riciclaggio di denaro

Il procuratore peruviano Josè Domingo Perez ha chiesto 35 anni di carcere per l'ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, per i presunti reati di riciclaggio di denaro e organizzazione criminale. Secondo l'accusa l'ex capo dello stato avrebbe ricevuto 12 milioni di dollari dalla società di costruzioni brasiliana Odebrecht, coinvolta in un maxi scandalo di corruzione in America Latina. Odebrecht è accusata di avere pagato tangenti a funzionari di alto livello in diversi paesi dell'America latina per aggiudicarsi almeno 100 progetti di infrastrutture pubbliche, per un totale di quasi 12 miliardi di dollari di profitti. Il gigante delle costruzioni brasiliano ha ammesso nel 2016, durante un'azione legale negli Usa, di aver pagato tangenti in Perù per 29 milioni di dollari tra il 2005 e il 2014. Lo scandalo ha coinvolto ben quattro ex quattro ex presidenti peruviani.



Foto © Ministerio de Defensa del Perú