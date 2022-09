Brasile approva estradizione del narcotrafficante Rodrigo Fontana Ferreira

Il 26 agosto il Brasile ha approvato l'estradizione in Uruguay di Rodrigo Fontana Ferreira, un narcotrafficante argentino sospettato di far parte del Primo Cartello uruguaiano (Primer Cartel Uruguayo - PCU). Fontana Ferreira è ricercato in Uruguay con l'accusa di traffico di droga, armi ed esplosivi tra Uruguay, Brasile e Paraguay, così come minacce e attacchi contro le istituzioni giudiziarie uruguaiane.



La sua estradizione era arrivata quando sono state progressivamente rivelate ulteriori informazioni sul PCU. Un punto di particolare interesse è se i funzionari del governo abbiano aiutato il leader del gruppo, Sebastián Marset, a ottenere la libertà dopo essere stato detenuto a Dubai nell'ottobre 2021.

Marset è stato arrestato a Dubai nell'ottobre 2021 per aver viaggiato con un passaporto paraguaiano falso, ma ha rapidamente richiesto un nuovo passaporto uruguaiano per poter lasciare il paese legalmente. Anche se l'ambasciatore uruguaiano negli Emirati Arabi Uniti avrebbe sollecitato cautela sul caso, un nuovo passaporto è stato rapidamente concesso e gli è stato permesso di lasciare il paese. Marset è rimasto in fuga da allora.

L'Uruguay ha aperto un'indagine per verificare se i funzionari dei ministeri degli esteri e degli interni, così come un aiutante del vicepresidente del Paraguay Hugo Velázquez, avevano collaborato per aiutare Marset a evitare la prigione.

L'uomo è ricercato dall'Interpol per aver presumibilmente trasportato almeno 16 tonnellate di cocaina tra il Paraguay e l'Europa attraverso l'Uruguay. Il 12 agosto, il nuovo presidente colombiano, Gustavo Petro, ha anche affermato che Marset potrebbe essere stato dietro l'omicidio del principale procuratore anti-crimine del Paraguay, Marcelo Pecci.



