Calcio: al via il processo per frode a Blatter e Platini

Di nuovo insieme, ma davanti ai giudici. E' iniziato a Bellinzona, in Svizzera, il processo a carico di Joseph Blatter e Michel Platini, rispettivamente ex presidenti di Fifa e Uefa che devono rispondere delle accuse di frode per il pagamento da due milioni di franchi svizzeri (circa 1,8 milioni di euro) ricevuto nel 2011 dal francese per conto dell'allora numero 1 della Federcalcio internazionale, ma per consulenze relative al periodo 1998-2002. Il tutto prima delle elezioni presidenziali della Fifa, dopo l'esplosione del cosiddetto Fifagate. L'interrogatorio di Blatter, per motivi di salute, è stato rinviato da oggi a domani e precederà quello di Platini. Il processo di fronte ai tre giudici della corte penale del Tribunale federale di Bellinzona, dovrebbe chiudersi il 22 giugno con sentenza attesa per l'8 luglio.



Foto © Imagoeconomica