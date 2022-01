Kazakistan: aumentano le tensioni. Si dimette il primo ministro

Mercoledì sono scoppiati disordini nelle città del Kazakistan, mentre migliaia di persone hanno protestato con rabbia contro il forte aumento del prezzo del carburante che ha scatenato le dimissioni del primo ministro Askar Mamin (in foto). Lo stato di emergenza è stato dichiarato nella capitale, Nur-Sultan, e in altre regioni a seguito di manifestazioni di tensione. Secondo una dichiarazione del ministero dell’interno del Kazakistan riportata dalla CNN, molti edifici sono già stati danneggiati e "sono stati usati pietre, bastoni, gas e bottiglie molotov”.

Il presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev ha tenuto un incontro sulla "difficile situazione socio-politica e socioeconomica nel paese" scegliendo, come confermato anche dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, di non chiedere aiuto al vicino russo. Inoltre sono state messe in campo diverse strategie per "stabilizzare la situazione", tra cui la regolamentazione governativa dei prezzi del carburante per un periodo di 180 giorni, una moratoria sull'aumento delle tariffe delle utenze per la popolazione per lo stesso periodo, e il corrispettivo di sussidi agli affitti per "segmenti vulnerabili della popolazione".



Foto © UNWTO/Flickr