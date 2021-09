Haiti: politica in bilico. Premier nel caos dopo accuse su assassinio presidente

Ancora sismi interni alla politica di Haiti, dopo che il premier Ariel Henry ha licenziato il ministro della Giustizia, Rockfeller Vincent, e il Renald Luberice, segretario generale del Consiglio dei ministri negli ultimi quattro anni, si è dimesso sostenendo di non poter lavorare per un premier sospettato di far parte del complotto per l'assassinio per presidente Jovenel Moise (in foto). A sostituire Vincent è stato il ministro dell'Interno Liszt Quitel, che terrà entrambi i dicasteri. Le accuse di Luberice, invece, arrivano dopo che i procuratori hanno parlato di nuove prove a carico del premier: tra cui due telefonate poco dopo l'omicidio del presidente tra Henry e un funzionario della Giustizia. Il premier ha anche licenziato il procuratore generale che aveva cercato di incriminarlo e di vietargli di lasciare il Paese.



Foto © Imagoeconomica