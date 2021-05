Bosnia: Karadzic sconterà resto della pena in carcere della Gran Bretagna

Il Regno Unito ha concordato il trasferimento del criminale di guerra serbo-bosniaco Radovan Karadzic in una prigione britannica, dove sconterà il resto della pena per il ruolo svolto nel massacro di Srebrenica, il genocidio di oltre 8 mila musulmani bosniaci avvenuto nel luglio del 1995 durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri britannico. Karadzic è stato arrestato a Belgrado nel luglio 2008 dopo aver trascorso quasi 13 anni in fuga. Sta scontando l'ergastolo in Olanda dopo essere stato giudicato colpevole di genocidio, crimini contro l'umanità e violazioni delle leggi o dei costumi di guerra, dopo il processo presso il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia dell'Aja nel 2016.



Foto © UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia