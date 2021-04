Morto in carcere Bernie Madoff, l'autore della maxi truffa finanziaria

E' morto in carcere a 82 anni Bernie Madoff, l'ex banchiere statunitense che fu l'architetto di una delle più grandi frodi finanziarie della storia. A riportarlo alcuni media americani che citano una fonte anonima. Secondo quanto è dato sapere sarebbe deceduto per cause naturali nel Centro medico federale di Butner, in Carolina del Nord, dove stava scontando 150 anni di carcere. Condannato nel 2009, si era dichiarato colpevole di aver frodato gli investitori utilizzando uno 'schema Ponzi'.

Lo scorso anno i legali avevano tentato invano di ottenere la sua scarcerazione, motivando la richiesta con il rischio della pandemia del Covid-19, visto che Madoff soffriva di una grave malattia renale e di altri problemi cronici.

Il caso Madoff fu uno degli scandali più grandi sul piani finanziario. Bernie di fatto pagava gli investitori esistenti con i fondi incassati da investitori nuovi. Per decenni riuscì a farlo senza problemi, superando la severa recessione degli inizi degli anni '90 e quella del dopo 11 settembre.

A far crollare il castello di carte fu la crisi finanziaria del 2008 quando i suoi ricchi clienti iniziarono a ritirare fondi dai loro investimenti, lasciando Madoff alle prese con perdite divenute nell'arco di pochi mesi incolmabili.

Migliaia i clienti truffati nel corso di decenni, ingannati su miliardi di dollari in investimenti. Fra gli altri vi erano il premio Nobel Elie Wiesel, il regista Steven Spielberg, l'attore Kevin Bacon e due delle donne più ricche d'Europa, Alicia Koplowitz e Lilliane Bettancourt.

Era la fine del 2008 quando Bernie si arrese. Convocò una riunione di famiglia e confessò alla moglie Ruth e ai figli Mark e Andrew la truffa.

E furono proprio quest'ultimi a contattare l'Fbi e ad aprire quel vaso di pandora che travolse la famiglia e centinaia di investitori, soprattutto nella comunità ebraica, molti dei quali eccellenti.

Lo scandalo ebbe anche ricadute anche sui familiari. Uno dei figli di Madoff, Mark, si suicidò nel 2010, nell'anniversario dell'arresto del padre. Un altro figlio, Andrew, morì di cancro a 48 anni. E il fratello dell'ex banchiere, Peter, che l'aveva aiutato a gestire gli 'affari', fu condannato a 10 anni di carcere nel 2012. Madoff era nato nel 1938, in un quartiere ebraico del Queens a New York. Gestì, con i figli e il fratello, un'azienda di intermediazione finanziaria. Poi l'ascesa nel mondo della finanza, dove diventò leggenda. Rispettatissimo, divenne anche presidente del Nasdaq, mentre nessuno sospettava che, dietro le quinte, tessesse una rete di ricchezza 'fantasma', che sarebbe costata cara a molti.



Foto © "Bernard Madoff, painted portrait _DDC5185" by Abode of Chaos is licensed under CC BY 2.0