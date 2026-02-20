Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.
Bimbo di 15 mesi morto per intossicazione da cocaina ingerita in casa a Vasto

Dettagli

Lo scorso agosto, a Vasto in Abruzzo, è deceduto un bambino di 15 mesi dopo essere stato trasportato dalla madre in ospedale. Inizialmente il decesso era apparso riconducibile a cause accidentali, come la morte in culla o un soffocamento provocato dall’ingestione di un corpo estraneo. 
Le indagini disposte dalla procura hanno successivamente chiarito la dinamica: il piccolo è morto per intossicazione acuta causata dall’ingestione di cocaina avvenuta all’interno dell’abitazione.  
Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Centro, la madre del bambino dovrà ora rispondere di omicidio colposo e di false informazioni rese al pubblico ministero. 
Durante l’interrogatorio, infatti, la donna non avrebbe riferito agli inquirenti la presenza di stupefacenti in casa, né avrebbe indicato che tali sostanze si trovavano in un punto facilmente accessibile al figlio di poco più di un anno. 
La madre sarà nuovamente sentita dagli investigatori per fornire la propria versione dei fatti. Nel frattempo l’abitazione è stata posta sotto sequestro al fine di ricostruire con precisione quanto accaduto lo scorso agosto. 

