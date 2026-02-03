Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.
Brasile: a San Paolo smantellato gruppo che preparava attentati con bombe e armi bianche

La Segreteria di Sicurezza Pubblica di San Paolo ha arrestato 12 persone facenti parte di un gruppo intenzionato a compiere attacchi con ordigni esplosivi e armi bianche lungo l'Avenida Paulista e in altre città brasiliane. L'operazione è stata eseguita oggi nelle località di San Paolo, Osasco, São Caetano do Sul e Botucatu dopo attività di monitoraggio da parte del Nucleo per l'osservazione e l'analisi Digitale (Noad), che aveva rilevato un incremento di parole chiave connesse a crimini violenti sulle piattaforme digitali. Il gruppo era formato da giovani di età compresa tra 15 e 30 anni e coordinava il progetto in una chat Telegram con circa 8.000 partecipanti, dove condivideva istruzioni per costruire esplosivi, interferire con segnali telefonici e infiltrarsi in manifestazioni. Secondo quanto riferito dalla polizia al sito Metrópoles, l'obiettivo dichiarato era una "libertà assoluta, senza riferimenti a governi di destra, sinistra o centro". Nelle perquisizioni sono stati sequestrati simulacri di armi da fuoco, ma non sono stati trovati materiali esplosivi.

  

