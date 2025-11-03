Usa, morte procuratrice Jessica Aber: cause naturali

L’Ufficio del Medico Legale ha stabilito che Jessica Aber, 43 anni, ex procuratrice federale per il Distretto Orientale della Virginia, è deceduta per “morte improvvisa e inaspettata in epilessia”. La modalità è naturale. Aber si era dimessa il 20 gennaio 2025, giorno dell’insediamento di Donald Trump per il secondo mandato. È stata trovata senza vita il 22 marzo nella sua casa di Alexandria. Soffriva di epilessia da anni. La polizia escluse subito cause diverse da quelle naturali; la famiglia parlò di decesso nel sonno. Nominata da Biden nel 2021, Aber era stata confermata all’unanimità dal Senato.

