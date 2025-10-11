Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.
Preso in Germania esponente del clan messinese Brunetto

E' stato rintracciato a Georgsmarienhutte, in Germania, Filippo Scuderi, 32 anni, messinese, destinatario dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Messina a seguito di una condanna definitiva a otto anni e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni. Il provvedimento scaturisce dall'operazione Fiori di Pesco, l'indagine della Direzione distrettuale antimafia di Messina che ha documentato l'influenza del clan Brunetto di Fiumefreddo di Sicilia nella fascia della Valle dell'Alcantara messinese. Il clan era organizzato in cellule autonome, impegnate in estorsioni mafiose e altri reati contro il patrimonio sul territorio. L'uomo era ricercato da febbraio scorso, quando si era reso irreperibile, finche' la polizia della Bassa Sassonia, su attivazione dei carabinieri della compagnia di Taormina, ha dato esecuzione a un mandato d'arresto europeo. Sono in corso le procedure per la consegna dell'arrestato all'autorità giudiziaria italiana. 

 

