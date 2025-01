Euro scende al minimo del suo valore contro il dollaro in due anni

Instabilità economica e politica colpiscono l'Eurozona

L’euro è sceso al livello più debole rispetto al dollaro statunitense degli ultimi due anni, raggiungendo EUR/USD 1,03. Il crollo è avvenuto in un contesto di stagnazione economica in Germania e crisi energetica in tutta l’UE. Giovedì mattina, l’euro ha perso lo 0,4% rispetto al dollaro, toccando 1,032 a metà giornata in Europa. La valuta europea non era scambiata a un livello così basso rispetto al dollaro dal novembre 2022, quando gran parte dell’UE si preparava a fronteggiare la carenza di gas per l’inverno dopo l’embargo sui combustibili fossili russi. L’economia tedesca risente ancora degli effetti di questo embargo. Ha registrato una contrazione nel 2023 e nel 2024, mentre la banca centrale del Paese prevede una crescita esigua dello 0,2% quest’anno. Un tempo considerata la potenza industriale d’Europa, la Germania sta lottando contro i costi energetici alle stelle dopo aver rinunciato al petrolio e al gas russi. Importanti produttori tedeschi, come Volkswagen e Bosch, hanno annunciato riduzioni delle attività nel 2024. Anche l’instabilità politica ha aggravato le difficoltà dell’euro. I governi di Germania e Francia sono caduti alla fine dello scorso anno e l’intera UE si prepara ad affrontare i dazi promessi dal Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump.



Un funzionario energetico tedesco chiede ai cittadini di risparmiare gas

La Banca Centrale Europea ha tagliato i tassi d’interesse quattro volte lo scorso anno e si prevede che annuncerà ulteriori tagli nel 2025. Secondo Bloomberg, questa combinazione di fattori ha portato gli analisti a credere che l’euro possa scendere alla parità con il dollaro entro quest’anno. L’ultima volta che l’euro è sceso sotto la parità con il dollaro è stato all’inizio del 2022, poco dopo l’escalation del conflitto in Ucraina. Il crollo dell’euro è avvenuto un giorno dopo che il Regno Unito ha registrato il calo più marcato nella produzione manifatturiera degli ultimi 11 mesi e meno di due settimane dopo che una nuova stima del governo ha previsto una crescita dello 0% per l’ultimo trimestre del 2024.