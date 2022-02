Testimone di Giustizia, Coppola: ''Da tempo chiediamo al sottosegretario Molteni un incontro. Inascoltati''

"Il sottosegretario Molteni non ha mai dato segnali di interessamento nei confronti di chi, da testimone di giustizia, gli ha fatto appello. Bene! Anzi male! Molto male!". E' questo il commento di Luigi Coppola, Presidente dell'Ass. Movimento per la lotta alla criminalità organizzata, in una nota su Facebook. Il Testimone di Giustizia avverte che i primi di marzo i membri dell'associazione saranno al Viminale. Quindi ha concluso: "Scoprire le motivazioni per cui Molteni ignora solo (alcuni) testimoni di giustizia sarà un vero piacere. Ora basta. Chi denuncia va soprattutto rispettato. Che non si facciano distinzioni (come sempre più spesso è accaduto)".