Wikileaks, Pino Cabras: Italia chieda protezione per Julian Assange

"L'uomo che oggi langue da troppo tempo in una prigione britannica ha contribuito ad aumentare la consapevolezza di larghi strati della pubblica opinione mondiale rispetto a governi, uomini di potere, grandi lobby, reti di relazioni ed eventi, ben oltre la narrazione ufficiale". A dichiararlo nell'Aula della Camera è Pino Cabras, deputato della componente parlamentare L'Alternativa c’è, illustrando una mozione a sua prima firma per riconoscere lo status di rifugiato politico a Julian Assange. "La sua Wikileaks - ha aggiunto - ha consentito alla democrazia contemporanea di superare e mostrare i limiti del giornalismo tradizionale. Lasciare che Assange sia soggetto alle sue dure condizioni carcerarie è l'attentato definitivo, oltre che alla sua persona, al giornalismo investigativo, in un mondo che vede le leve dell'informazione in sempre meno mani. Avere invece un'informazione coraggiosa aiuta i parlamenti a correggere i comportamenti opachi di vari governi". Per il deputato "la nostra mozione è semplice e impegna il Governo a fare di tutto in aderenza alle Convenzioni per garantire la protezione e l'incolumità di Julian Assange da parte delle autorità britanniche e a scongiurarne l'estradizione, a riconoscergli lo status di rifugiato politico e la protezione internazionale, in virtù delle riconosciute e accettate disposizioni internazionali sul diritto d'asilo. Sarà un contributo alla libertà in grado di trovare le giuste vie diplomatiche senza morire di troppa prudenza".



Foto © Imagoeconomica