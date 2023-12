Trentino: dopo 3 turni a vuoto, 25 febbraio si vota a Lona Lases

Dopo tre anni senza sindaco e due gestioni commissariali, il 25 febbraio 2024 Lona Lases, in Trentino, torna alle urne dopo tre turni andati a vuoto per mancanza di candidati e quorum non raggiunti. Al centro del caso, l'inchiesta 'Perfido', il primo processo per infiltrazioni della 'Ndrangheta in Trentino, che con le condanne in primo grado e in appello ha determinato la presenza di una cosca reggina nel tessuto economico del porfido. L'eventuale ballottaggio è previsto il 10 marzo.



Foto © Imagoeconomica