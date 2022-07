G20 finanze si chiude senza comunicato finale, dissidi su Ucraina

I ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali del G20 al termine della loro riunione a Bali in Indonesia non hanno emesso un comunicato finale a causa di disaccordi sull'invasione russa dell'Ucraina, anche se hanno concordato sulla maggior parte degli argomenti in discussione. Lo ha detto il ministro delle finanze indonesiano Sri Mulyani Indrawati in una conferenza stampa al termine dei due giorni di incontro. I partecipanti, tra cui la delegazione russa, non hanno raggiunto un accordo su due dei 14 punti del testo finale proposto, ha detto il ministro. Lo scontro tra Usa e alleati da un lato e Russia e Cina dall'altro si è consumato sull'impatto e la responsabilità dell'invasione russa dell'Ucraina sulla sicurezza alimentare e la crisi energetica. Le sessioni si sono svolte in un formato ibrido e hanno toccato questioni quali l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e i meccanismi per proteggere il mondo da future pandemie e dal cambiamento climatico. Nonostante l'assenza di una dichiarazione congiunta, il ministro indonesiano ha affermato che negli incontri sono stati ottenuti "risultati concreti", soprattutto in relazione ai dibattiti sui cambiamenti climatici, le pandemie e le proposte per alleviare l'insicurezza alimentare.