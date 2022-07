Israele, cade Bennet e si insedia Lapid: ''Nostra sfida è fermare estremismo nel Paese''

Sarà primo ministro ad interim fino alle elezioni di novembre

Con l'approvazione della legge ad iniziativa del governo per lo scioglimento della Knesset e della legislatura, l'attuale ministro degli Esteri Yair Lapid è diventato premier ad interim fino alle elezioni del 1° novembre prossimo prendendo il posto di Naftali Bennett il che aveva perso la maggioranza in Parlamento. “E’ ora che l'estremismo in Israele si fermi”, sono state le prime parole del neo primo ministro nel suo intervento pubblico.

Nel Paese - ha aggiunto - "l'estremismo non arriva alla politica dalle strade ma è l'opposto. Scorre come lava dalla politica alle strade". "La sfera politica - ha aggiunto riferendosi al clima degli ultimi anni - è diventata sempre più estrema, violenta e viziosa, e sta trascinando con sé la società israeliana. Questo dobbiamo fermarlo. Questa è la nostra sfida".

Israele, ha detto ancora, "tende la mano a tutti i popoli del Medio Oriente, palestinesi inclusi, e dice: è tempo che riconosciate che noi non andremo mai via da qui, impariamo a vivere insieme". "Crediamo che finché le esigenze di sicurezza di Israele saranno soddisfatte, Israele - ha aggiunto - sarà un Paese che cerca la pace".



