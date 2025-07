''Infarto Economico'' minaccia gli Stati Uniti: l'allarme di Ray Dalio

Un monito inquietante scuote i mercati finanziari: Ray Dalio (in foto), influente investitore e fondatore di Bridgewater Associates, il più grande fondo di copertura al mondo, ha previsto un possibile “infarto economico” per gli Stati Uniti se non verranno apportate con urgenza misure per ridurre il debito pubblico. In un messaggio pubblicato su X mercoledì scorso, Dalio ha sottolineato la criticità della situazione: “Se gli Stati Uniti non riducono il deficit al 3% del PIL, e presto, rischiamo di affrontare un infarto economico nei prossimi tre anni”.

Il debito pubblico statunitense ha raggiunto livelli record, superando i 36 trilioni di dollari e rappresentando oltre il 120% del PIL nazionale. Un fardello che, secondo Dalio, potrebbe portare a conseguenze disastrose se non affrontato con decisione. “Il quadro di base non è cambiato”, ha scritto l’investitore, evidenziando come l’attuale traiettoria economica sia insostenibile.

Nonostante la gravità, Dalio ritiene che una via d’uscita sia possibile. “Modificando la spesa e le entrate fiscali del 4%, con un’economia ancora in buona salute, i tassi di interesse potrebbero scendere, migliorando significativamente la situazione”, ha spiegato. Tuttavia, l’ostacolo principale sembra essere di natura politica: “È molto probabile che questi cambiamenti non vengano effettuati per ragioni politiche, portando a più debito e a un grave problema di offerta e domanda”.

A rafforzare le preoccupazioni di Dalio, l’agenzia di rating Moody’s ha recentemente privato gli Stati Uniti della massima valutazione creditizia, un segnale che ha ulteriormente allarmato gli investitori. La perdita di fiducia nella capacità degli USA di gestire il proprio debito potrebbe avere ripercussioni sui mercati globali, aumentando i costi di finanziamento per il governo e, di conseguenza, per i cittadini.

L’allarme di Dalio non è isolato, ma si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione tra gli analisti economici. La necessità di un intervento rapido e deciso è ormai evidente, ma la polarizzazione politica a Washington rende difficile l’adozione di misure efficaci. La Casa Bianca e il Congresso sono chiamati a trovare un accordo su tagli alla spesa e riforme fiscali per evitare che il debito pubblico diventi una bomba a orologeria per l’economia globale.

Mentre gli Stati Uniti si trovano a un bivio, il mondo osserva con apprensione. Riuscirà il paese a invertire la rotta prima che l’“infarto economico” previsto da Dalio diventi realtà? Solo il tempo, e le scelte politiche dei prossimi mesi, potranno rispondere a questa domanda cruciale.

