Marcello Viola si costituisce in giudizio per ricorso contro la sua nomina a Milano

Marcello Viola, procuratore capo di Milano, contro la cui nomina deliberata dal Consiglio superiore della magistratura il 7 aprile scorso, hanno presentato ricorso al Tar del Lazio i due candidati 'bocciati', Giuseppe Amato e Maurizio Romanelli, si è costituito in giudizio, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, entrambi già difensori del magistrato nella causa contro la nomina di Michele Prestipino alla procura di Roma. L'udienza di merito davanti al tribunale amministrativo regionale è fissata il 25 gennaio 2023. Lo rendono noto uno dei legali, Rubino in una nota in cui ricostruisce la vicenda. Il 7 aprile CSM "ha approvato la nomina di Marcello Viola all'ufficio di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con 13 voti a favore, a fronte dei 6 conseguiti da Romanelli dei 3 ottenuti da Amato”. "Alla luce di questo risultato, sia il dottor Giuseppe Amato, con il patrocinio dell'avvocato Luigi Medugno, che il dottor Maurizio Romanelli, assistito dagli avvocati Raimondo d'Aquino di Caramanico e Aristide Police, impugnavano innanzi al Tar Lazio, il provvedimento, con il quale, il CSM ha deliberato il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica al dottor Viola". In particolare, riferisce il legale di Viola, i ricorrenti "censurano la delibera emessa dal Plenum del CSM adducendo la presenza di alcuni vizi inerenti all'istruttoria e alle sue risultanze, che avrebbero condotto il succitato organo di autogoverno della Magistratura a preferire la candidatura del dottor Viola rispetto a quelle dei due magistrati concorrenti".



Foto © Imagoeconomica



ARTICOLI CORRELATI



Il Csm ha deciso: Marcello Viola procuratore della Repubblica di Milano



Corvi: adesso basta!

di Giorgio Bongiovanni



Caos Procure, Viola: ''Nessuno al Csm mi disse 'voterò per te''



A Piazzapulita, è andato in scena l'Avvocato Amara

di Saverio Lodato