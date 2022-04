'Ndrangheta, omicidio Nirta: iniziato processo in Spagna

È iniziato oggi in Spagna il processo per l'omicidio di Giuseppe Nirta, ucciso a 52 anni il 9 giugno 2017 nella regione di Murcia a colpi di pistola mentre rientrava casa: lo riportano 'La Verdad' ed altri media locali. L'uomo aveva precedenti per traffico di droga ed era stato coinvolto nell'operazione Minotauro contro la 'Ndrangheta in Piemonte. Per questo omicidio, l'unica accusata è la compagna della vittima, Cristina Elena Toma, romena. Per lei la procura chiede una condanna a 26 anni. Secondo le cronache locali, la donna sostiene la propria innocenza e attribuisce l'omicidio a un sicario, vecchio conoscente della vittima. Una versione a cui non crede la procura. Originario di San Luca (Reggio Calabria), Giuseppe era fratello di Bruno Nirta, per carabinieri e Dda di Torino al vertice della locale aostana di 'Ndrangheta e condannato l'anno scorso, nel secondo grado del processo Geenna, a 12 anni 7 mesi e 20 giorni di reclusione.



