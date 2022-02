Giustizia, si va verso digitalizzazione archivi della Procura di Reggio Calabria

La Regione Calabria ha destinato 470mila euro per la digitalizzazione degli Uffici della Procura di Reggio Calabria, Direzione distrettuale antimafia. Si tratta di un progetto mirato a favorire una più facile consultazione degli archivi giudiziari, principalmente quelli legati ai fascicoli del contrasto alla 'Ndrangheta. Le informazioni saranno a disposizione dei magistrati e di chi volesse approfondire la storia della lotta alle mafie. Il protocollo è stato sottoscritto oggi a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria, alla presenza del governatore Roberto Occhiuto, della vicepresidente della Regione Giusi Princi, il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri e il procuratore generale Gerardo Dominijanni. L'accordo fa seguito al progetto già presentato nei giorni scorsi sull'avvio dei 25 uffici di prossimità d'intesa con il ministero della Giustizia che prevede un finanziamento di 1 milione e 600mila euro. Secondo il procuratore capo della Repubblica di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, intervenuto a margine della sottoscrizione come riportato dall'agenzia Dire, "Digitalizzare gli atti e i procedimenti legati alla storia della Direzione distrettuale antimafia reggina, dei processi che hanno riguardato la ndrangheta negli anni passati, delle guerre di ndrangheta, ci consentirà, per lo svolgimento delle indagini attuali, una più agevole consultazione di fascicoli che oggi risulta difficoltoso visionare per via della loro collocazione in strutture diverse dai nostri uffici".