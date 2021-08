Infiltrazioni 'Ndrangheta in Trentino: inizio processo il 13 gennaio

Il giudizio immediato per le presunte infiltrazioni della 'Ndrangheta in Trentino inizierà il 13 gennaio del prossimo anno. Lo ha deciso la procura distrettuale antimafia che sta provvedendo a inviare le notifiche agli imputati: 18 persone sono accusate di associazione a delinquere di stampo mafioso, altre 5 sono accusate anche di riduzione in schiavitù nei confronti di alcuni operai cinesi che lavoravano alle loro dipendenze. E' il primo atto giudiziario dell'operazione 'Perfido'. A ottobre dell'anno scorso, i carabinieri del Ros e la polizia di Reggio Calabria, coordinati dalle procure di Trento e Reggio Calabria, hanno arrestato 23 persone che, a diverso titolo, avrebbero fatto parte di un sodalizio criminale con base in Val di Cembra, la capitale del porfido, e con collegamenti diretti con la storica 'ndrina reggina dei Serraino. Il secondo filone dell'attività giudiziaria, che non ha ancora una data processuale incardinata, vede imputate altre persone per una lunga serie di reati minori.



Foto © Imagoeconomica