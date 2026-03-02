Giustizia e Referendum: a Roma Francesco Lupia presenta ''La verità sulla magistratura''

In un momento cruciale per il dibattito pubblico sulle riforme istituzionali, la Libreria Il Mattone ospiterà un incontro di approfondimento dal titolo "La verità sulla magistratura: 5 cose che devi sapere prima del referendum". L’appuntamento è fissato per giovedì 12 marzo 2026, a partire dalle ore 18:00.

L’evento prenderà le mosse dall’opera di Francesco Lupia, Giudice del Tribunale di Tivoli e autore del libro "La verità sulla magistratura (scritta da un magistrato)".



Il dibattito punterà i riflettori su cinque nodi strutturali del sistema giustizia in Italia: la separazione delle carriere, il conflitto tra politica e magistratura, il ruolo delle correnti nel CSM, la responsabilità civile dei giudici e l’annoso problema della lentezza dei processi.

Insieme all’autore, interverrà Angela Salafia, già deputata e capogruppo M5S in Commissione Giustizia, per un confronto che si preannuncia tecnico ma accessibile a tutti i cittadini che desiderano arrivare informati all'appuntamento referendario.



