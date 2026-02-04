Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.
Rete di spaccio di stupefacenti tra Calabria e Campania, sette persone indagate

Sette individui risultano indagati nell'ambito di un'inchiesta condotta dai carabinieri della compagnia di Soveria Mannelli (CZ) su un'organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti attiva in Calabria e in Campania. Gli investigatori dell'Arma hanno portato a termine gli atti finali di un'articolata attività investigativa denominata "Reventino in Lockdown", coordinata e diretta dal Procuratore Capo facente funzioni di Lamezia Terme, Vincenzo Quaranta. L'indagine si è sviluppata tra settembre 2020 e marzo 2021, anche oltre i confini regionali, avvalendosi di servizi di osservazione, controllo, pedinamento e intercettazioni tecniche. Tali attività hanno permesso di accertare e documentare un'intensa e organizzata cessione di stupefacenti realizzata da più soggetti in modo coordinato. Al termine delle indagini è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e l'informazione di garanzia a sette persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Nel corso dell'inchiesta sono stati registrati e cristallizzati oltre 250 episodi di cessione di sostanze stupefacenti di vario tipo, tra cui marijuana, eroina e cocaina, distribuite in maniera sistematica e continuativa a consumatori prevalentemente residenti nella zona montana tra il Reventino e la Sila Piccola. Pur avendo gli indagati adottato un linguaggio criptico e concordato per eludere i controlli, le intercettazioni hanno consentito di ricostruire con precisione le fasi di approvvigionamento della droga e le successive modalità di cessione agli acquirenti, individuando ruoli, responsabilità e condotte specifiche di ciascun soggetto. L'attività investigativa è stata avviata a seguito di un significativo aumento del fenomeno dello spaccio, rilevato soprattutto nei comuni di Soveria Mannelli (CZ), Decollatura (CZ), Carlopoli (CZ) e nelle zone limitrofe.

Foto © Imagoeconomica

