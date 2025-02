Famiglia di Chico Forti chiede la semilibertà

In carcere ha fatto un corso per diventare pizzaiolo

I familiari di Chico Forti hanno chiesto la semilibertà al tribunale di sorveglianza. Oggi Forti compie 66 anni e non è escluso che possa recarsi a Trento per fare visita all'anziana madre. La notizia della richiesta di semilibertà è stata anticipata dallo zio di Chico, Gianni al Corriere del Trentino. Chico Forti nel 2000 era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti perché ritenuto responsabile della morte Dale Pike avvenuta nel 1998. L'ex campione di windsurf trentino era rientrato in Italia il 18 maggio dello scorso anno e attualmente si trova nel carcere di Montorio a Verona. Come ha fatto sapere lo zio che si era recato diverse volte in carcere a Miami dove era rinchiuso Chico, "la semilibertà potrebbe arrivare entro Pasqua o quest'estate". Nel frattempo, da quando è in Italia, Forti ha frequentato un corso professionale per diventare pizzaiolo.



