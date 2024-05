Giustizia, Cassano: ''Autonomia magistrati è responsabilità. Falcone e Borsellino lo hanno insegnato''

"Falcone e Borsellino, due esempi straordinari di magistrati che hanno segnato la vita del nostro intero corpo professionale, hanno aperto nuovi scenari, la scientificità del ragionamento e la modernità". Sono le parole di Margherita Cassano, prima presidente della Cassazione, intervistata su Rai1 da Maria Grazia Mazzola per TV7, il settimanale del Tg1 andato in onda ieri per ricordare la strage di Capaci, la morte del giudice Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta. Nel ricordo di Cassano c'è "quel concetto cruciale dell'autonomia della Magistratura come responsabilità" che Mazzola ripropone attraverso delle interviste del tempo di Falcone e Borsellino. "C'è una Costituzione che prevede autonomia e indipendenza della Magistratura - diceva Falcone - e va rafforzata. Senza l'efficienza diventa un inammissibile privilegio". "Da loro c'era attenzione ai giovani colleghi - continua Cassano nell'intervista - hanno incarnato dal mio punto di vista nella maniera anche più autentica il concetto di responsabilità della Magistratura. Principi di autonomia ed indipendenza, da loro vissuti e da tutti noi mi auguro interpretati, non come prerogative di casta - spiega - ma come valori costituzionali a garantire l'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge". Falcone parlava di "efficienza della Magistratura" per garantire appunto che quell'autonomia non diventasse "un inammissibile privilegio". E poi in un mondo che era abituato diversamente Falcone e Borsellino, la presidente di Cassazione ha ricordato il loro saper lavorare "in spirito di squadra".