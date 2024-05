Mafia: sequestro definitivo beni per 1,2 milioni in Veneto

La Guardia di finanza di Treviso ha dato esecuzione alla confisca di beni, in via definitiva, per un valore di quasi 1,2 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta della Procura distrettuale anti mafia di Venezia. Il provvedimento è stato avvallato dalla corte di Cassazione; riguarda un soggetto ritenuto socialmente pericoloso nei perimetri del cosiddetto 'Codice antimafia' su cui gravano numerosi precedenti e condanne penali per i reati di minacce, lesioni, falso, truffe, ricettazione e rapina peraltro senza aver mai dimostrato, nonostante i beni, di aver mai svolto un'attività economica o percepito un reddito. I beni sequestrati sono una villa di circa 300 metri quadrati abusiva del valore di 450mila euro, disponibilità finanziarie per quasi 700mila euro tra conti corrente, polizze assicurative e titoli. In fine 2 chili di gioielli per un valore di 40mila euro.



Foto © Imagoeconomica