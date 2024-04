Tar conferma Filippo Spiezia procuratore capo di Firenze

Resta confermata la nomina di Filippo Spiezia (in foto), ex rappresentante dell'Italia e vicepresidente presso l'Ufficio Eurojust (l'agenzia dell'Ue per la cooperazione giudiziaria penale) quale procuratore capo di Firenze. L'ha deciso il Tar del Lazio con tre sentenze con le quali ha respinto i ricorsi proposti dal Procuratore aggiunto di Napoli, Rosa Volpe, dal Procuratore capo di Livorno, Ettore Squillace Greco, e dal Procuratore capo di Terni, Alberto Liguori. Nella seduta del 5 aprile dello scorso anno - lo ricostruisce il Tar in sentenza - il Csm presentò al Plenum tre proposte di nomina: Rosa Volpe, Filippo Spiezia ed Ettore Squillace Greco. L'Organo della magistratura dapprima si divise sui tre candidati, mentre successivamente dispose il ballottaggio tra Spiezia e Squillace Greco, che avevano conseguito gli stessi voti; all'esito prevalse Spiezia, in favore del quale votò il vicepresidente. Di qui i ricorsi al Tar, adesso decisi con sentenza. I giudici amministrativi, dopo aver ricordato in premessa la procedura di conferimento degli incarichi direttivi, hanno confermato che "resta preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto dell'organo di governo autonomo, o una decisione che esprima una volontà del giudicante che si sostituisca a quella dell'amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito". In più, secondo il Tar in merito a tutti gli aspetti normativi e di valutazione "la delibera impugnata si è diffusamente soffermata, esprimendo considerazioni del tutto logiche, che risultano immuni dai profili di vizio sollevati". In merito alla censura sulla valutazione delle funzioni di Spiezia in seno ad Eurojust, infine, per i giudici le stesse sono state correttamente considerate, non potendo sostenersi, come dedotto in uno dei ricorsi, che le stesse "siano inquadrabili come attività meramente amministrative. Nel corso del tempo, infatti, con successive decisioni degli organismi comunitari, ai membri nazionali dell'Agenzia sono stati assegnati nuovi e più omogenei poteri di intervento nei casi urgenti", che "corroborano, comunque, la qualificazione di gran parte dell'attività dei membri di Eurojust in termini sostanzialmente assimilabili alla funzione giudiziaria".



Foto © Imagoeconomica