Sandro Ruotolo in ospedale, ''Sono vivo grazie a sistema sanitario nazionale''

"Finalmente il peggio è passato. Solo ora vi posso raccontare quello che mi è successo negli ultimi dodici giorni. E ve lo posso raccontare perché sono vivo e mi ha salvato la vita il Servizio sanitario nazionale del nostro Paese". Lo scrive Sandro Ruotolo, giornalista ed ex senatore, sulla propria pagina Fb in cui ha pubblicato una foto dove, ricoverato in ospedale, respira con il tubo dell'ossigeno. "Mi hanno preso in tempo. Domenica 23 ottobre. Un broncospasmo mi blocca la respirazione. Chiamo il 118. In 4 minuti - racconta - arriva l'autoambulanza. Perdo subito conoscenza. Codice rosso. Sedato e intubato per due giorni e mezzo. E poi la rianimazione in un ospedale romano, per tutti questi giorni fino al passaggio in reparto". Il post di Ruotolo ha ricevuto migliaia di commenti di solidarietà. "Ringrazio pubblicamente queste donne, questi uomini, medici, infermieri del servizio sanitario pubblico. Tutti, ma proprio tutti, li ringrazio - continua - per la passione, la professionalità, l'impegno. So che tanti amici hanno pregato per me nei momenti più drammatici. E li ringrazierò per sempre. Volevo aspettare di uscire dalla rianimazione prima di parlarne pubblicamente. Viva il servizio sanitario nazionale del nostro Paese!", conclude il giornalista le cui condizioni di salute sono in miglioramento. La conferma arriva dall'assessore alla Sanità della Regione Lazio. "Stamani - rende noto Alessio D'Amato - mi sono recato a trovare Sandro Ruotolo, sta meglio dopo essere stato in terapia intensiva ed aver visto la morte in faccia. Le parole che mi ha detto, ancora con la maschera dell'ossigeno, sono state di ringraziamento nei confronti del servizio sanitario 'sono salvo grazie ad un ottima organizzazione dei soccorsi e di tutti i professionisti della azienda Sant'Andrea'. Faccio i migliori auguri di convalescenza a Sandro Ruotolo e lo ringrazio per le belle parole che tramite me ha voluto dedicare a tutti i nostri operatori sanitari".



Foto © Imagoeconomica