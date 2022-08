Terremoto al centro Italia: dopo sei anni ancora la ricostruzione non c'è stata

Il 24 agosto di sei anni fa dopo la violenta scossa di terremoto che colpì Amatrice e altre comunità nelle Marche, in Umbria e in Abruzzo vi furono 299 morti e 388 i feriti "La risposta del Corpo nazionale fu immediata - ricorda Laura Lega, oggi capo del dipartimento dei vigili del fuoco - Furono subito messi in campo più di 1.000 vigili del fuoco, 40 sezioni operative, 6 elicotteri per prestare soccorso alla popolazione. Un impegno mantenuto nel tempo, con 215.145 interventi di soccorso tecnico urgente che furono fatti dal 24 agosto in poi. Oggi il nostro ricordo va a quella gente". Fra le 215.145 operazioni di soccorso dei vigili del fuoco, 72.075 furono per il recupero di beni dalle abitazioni e di merci dalle attivita' commerciali distrutte, 91.050 per sopralluoghi sulle strutture e per la messa in sicurezza degli edifici, 3.846 per la salvaguardia e la messa in sicurezza del patrimonio artistico e culturale.

Tuttavia la ricostruzione procede a rilento. Amatrice, Arquata del Tronto e gli altri borghi danneggiati e in parte distrutti fanno i conti con i piani di demolizione e ricostruzione rallentati anche dalla pandemia, prima, e dagli effetti del Superbonus, dopo, che ha impegnato le imprese edili. Alcuni sindaci hanno lamentato l'assenza di impegno da parte dei politici e la mancanza dell'istituzione di un fondo per i familiari delle vittime.

In teoria è prevista l'apertura di 500 cantieri per la ricostruzione pubblica e delle chiese e altri 500 per la ricostruzione di edifici e infrastrutture danneggiate dal terremoto.



