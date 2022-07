Esplosivi ad alto potenziale nascosti nel box: arrestato 43 enne a Foggia

I poliziotti della Squadra Mobile di Foggia, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine 'Puglia Settentrionale' e al Nucleo Interregionale Artificieri della Questura di Bari, hanno arrestato una donna di 43 anni che deteneva materiale esplosivo particolarmente pericoloso nel box di un condominio: sette candelotti esplosivi di diversa fabbricazione. In un'altra area comune del comprensorio sono state scoperte e sequestrate, a carico di ignoti, 128 cartucce calibro 12 inesplose. Inoltre all'interno di un altro edificio a Foggia, attualmente in stato di abbandono, è stato trovato materiale utilizzato in genere per il frazionamento ed il confezionamento di droga, in particolare un bilancino elettrico, 5 lame da cutter e alcune buste trasparenti con chiusura ermetica a pressione contenenti 2,80 e 39,30 grammi di sostanza in polvere bianca da taglio e marijuana del peso di circa 200 grammi. In una nicchia ricavata nel muro di cinta, è stata invece rinvenuta una borsetta termica nella quale sono state recuperate una cartuccia calibro 357 magnum inesplosa e due armi da fuoco clandestine con relative munizioni: si tratta di una pistola Ruger modello speed - six, con matricola abrasa e tamburo contenente 6 cartucce con ogiva a tronco conico cavo calibro 357 magnum, una pistola Beretta modello 952 con relativo caricatore monofilare contenente 8 cartucce calibro 7,65 gfl parabellum.