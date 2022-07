Viceprefetto Gullì nuovo Capo Gabinetto Prefettura Catania

Si è insediato nelle funzioni di Capo di Gabinetto della Prefettura di Catania il 27 giugno scorso il Viceprefetto Antonio Gullì. Entrato nell'Amministrazione civile dell'interno nel 2006, Gullì ha prestato servizio prima presso la Prefettura di Vicenza fra il 2009 ed il 2012, poi presso quella di Messina fino al 2020. Promosso alla qualifica di Viceprefetto dal 1 gennaio 2020, ha in seguito ricoperto l'incarico di Capo di Gabinetto della Prefettura di Siracusa. Nel corso della carriera Gullì ha maturato una notevole esperienza non solo negli uffici di diretta collaborazione del Prefetto, ma anche nei delicati settori della prevenzione amministrativa antimafia, dell'immigrazione, della protezione civile e della polizia amministrativa. Il neo Capo di Gabinetto della Prefettura etnea inoltre ha preso parte alle numerose attività di preparazione del vertice internazionale dei Capi di Stato e di Governo del G7 svoltosi a Taormina nel maggio del 2017 ed è stato componente di commissioni straordinarie di Comuni sciolti per mafia e di commissioni di accesso presso Enti locali della Sicilia e della Calabria.



