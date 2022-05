Operazione antidroga 'All Ideas' in Calabria, 7 in carcere

I carabinieri di Catanzaro hanno eseguito sette ordini di carcerazione nei confronti di altrettante persone già note alle forze dell'ordine in quanto arrestate, assieme ad altri, nel febbraio 2018 nell'ambito dell'operazione 'All Ideas'. I destinatari dovranno scontare condanne che vanno dai 4 ai 7 anni di reclusione. Condotta dal Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Catanzaro, la 'All Ideas' aveva consentito di disarticolare un'organizzazione criminale attiva nella zona sud della città. I componenti sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e alla detenzione illegale di armi. I sette ordini di carcerazione sono stati emessi dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro dopo l'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione per l'inammissibilità del ricorso presentata dalla difesa dei 7 arrestati, che sono stati trasferiti in carcere.



