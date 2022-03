Maltempo a Palermo: venti fino a 130 km/h. Danni a palazzine e all'aeroporto

Una vasta area depressionaria, di origine atlantica, ha fatto ingresso oggi nel Mediterraneo occidentale, portando un consistente aumento della nuvolosità, con prime piogge. Intanto il forte vento di scirocco sta causando danni a Palermo in cui sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.

Gli operatori sono dovuti intervenire per grondaie pericolanti, vetri e pali pericolanti ma anche alberi crollati. Il vento, arrivato a 75 nodi (130 km/h), ha fatto crollare in serata alcune recinzioni a protezione di un cantiere dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, (tra i gate 1 e 8) e una palazzina in via Ximenes. Inoltre sulla A20 Messina-Palermo è invece temporaneamente chiuso il tratto autostradale tra Cefalù e Buonfornello, in entrambi i sensi di marcia.









Disagi anche di fronte al Teatro Massimo



Nella notte le avverse condizioni meteo e un incidente a un mezzo pesante, che ha perso il controllo volando dal viadotto Calzata, hanno determinato la chiusura del tratto autostradale e conseguentemente non è possibile al momento utilizzare l'entrata di Buonfornello in direzione Messina, mentre chi si muove in direzione Palermo deve osservare l'uscita obbligatoria al casello di Cefalù. Sono attualmente in corso le verifiche tecniche utili a definire i prossimi interventi da predisporre e i tempi di riapertura delle tratte autostradali.

Per far fronte ad eventuali danni è scattato il piano di emergenza dello scalo e sono stati evacuati tutti i passeggeri che erano all’interno. Il forte vento aveva già causato il dirottamento di sei voli in arrivo a Palermo verso l’aeroporto di Catania.











Il pericolo non è ancora del tutto passato. Domani - evidenzia la Protezione civile - la perturbazione continuerà a interessare l’Italia, con tempo spiccatamente instabile e precipitazioni anche temporalesche, specialmente al Centro-Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, dal primo mattino di domani sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e Basilicata tirrenica. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

L'allerta gialle della Protezione civile per il maltempo è stato previsto per 10 regioni: Umbria, Lazio, Campania e Molise, su gran parte di Basilicata, Puglia e Calabria, sul settore orientale dell’Emilia-Romagna e su quelli occidentali di Abruzzo e Sicilia.