Sequestrati beni per 2mln di euro a trafficanti droga

Beni per oltre 2 milioni di euro tra auto, immobili e denaro, sono stati sequestrati in via preventiva dalla Guardia di finanza di Venezia su disposizione della Direzione distrettuale antimafia. I beni appartengono a due gruppi criminali di origine albanese attivi sul territorio del Veneto nel traffico di stupefacenti. Il sequestro è stato effettuato nei confronti di 33 persone indagate che avevano base operativa a Venezia, Padova, Treviso e Verona, con traffici che si allargavano alla Lombardia e all'estero. Nel corso delle indagini erano state arrestate 18 persone in flagranza di reato trovate in possesso di vari tipi di sostanze stupefacenti tanto che erano stati sequestrati 25 chili di cocaina e 11 di marijuana.



Foto © Imagoeconomica