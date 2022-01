'Ndrangheta: domani processo infiltrazioni in Trentino, sit in Libera e studenti

Dopo i sindacati, il Coordinamento lavoratori del porfido e la Provincia di Trento anche il comune di Lona Lases, attualmente commissariato e da cui tutto è partito, domani si costituirà parte civile in apertura del processo 'Perfido' sulle presunte infiltrazioni della ‘Ndrangheta nel tessuto economico del porfido. Diciotto gli imputati, tra imprenditori ed ex amministratori pubblici, per cui la procura ha ottenuto il rinvio a giudizio per associazione a delinquere di stampo mafioso, maltrattamenti, violenza e riduzione in schiavitù di un gruppo di lavoratori cinesi a suo tempo impegnati nelle attività estrattive. Per il Trentino è il primo processo per mafia. Domani davanti al tribunale è prevista la manifestazione di Libera e del presidio universitario 'Celestino Fava'.



