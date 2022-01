Sequestrati 21.5 kg di cocaina, un arresto nel Fermano

Il carico scoperto per caso dalle Fiamme Gialle, l’uomo arrestato dopo un’inseguimento in auto

Alle prime luci dell'alba del giorno dell'Epifania, militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ancona, hanno sequestrato 21,5 kg di cocaina purissima nel Fermano e arrestato un cittadino albanese residente in Italia. Una pattuglia di finanzieri impegnata nel controllo del territorio ha notato un'automobile che procedeva a forte velocità nelle vie di Porto Sant'Elpidio, quasi deserte, e ha deciso di seguirla. Poco dopo il conducente è sceso con fare guardingo dalla vettura e si è avvicinato ad un altro veicolo in sosta, aprendone il bagagliaio e prelevando un involucro. Poi si è allontanato a bordo della propria auto ma è stata bloccato dall'alt della Guardia di finanza, che avevano pensato di trovarsi di fronte ad un furto. Invece di fermarsi l'uomo ha accelerato ed è fuggito, gettando l'involucro dal finestrino. Dopo un inseguimento, durante il quale il fuggitivo ha anche speronato l'autovettura di servizio della pattuglia, gli uomini delle Fiamme Gialle sono riusciti a interrompere la corsa nel centro cittadino. Nell'involucro c'erano due panetti di cocaina purissima. Nell'auto, occultata nel portabagagli, è stata trovata una valigia contenente altri diciotto panetti di sostanza stupefacente. In totale, sono stati sequestrati oltre 21,5 kg di cocaina, un quantitativo tra i più rilevanti sequestrati negli ultimi anni nelle Marche. Una volta immessa sul mercato la sostanza avrebbe fruttato circa tre milioni di euro. L'uomo, un 36enne, è stato arrestato per traffico di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato condotto presso il carcere di Fermo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Gli inquirenti non escludono che la Droga fosse destinata a piazze di spaccio diverse da quelle di Porto Sant'Elpidio.