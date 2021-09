Convegno ''Vittime del Dovere: disciplina, equiparazione e nuove frontiere normative'' - Pisa, 2 Ottobre

Un nuovo contributo all’informazione e alla formazione realizzato dall’Associazione Vittime del Dovere, grazie al patrocinio del Comune di Pisa, attraverso cui sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e la politica sulle difficili condizioni lavorative di quanti, vestendo una divisa, si trovano ad affrontare pregiudizi, discriminazioni e gravi pericoli nello svolgere il proprio dovere al servizio dello Stato, al fine di garantire la sicurezza collettiva

Il convegno dal titolo “Vittime del Dovere: disciplina, equiparazione e nuove frontiere normative” che si terrà nella splendida cornice dei Bastioni Sangallo - Giardino Scotto a Pisa, è volto ad affrontare l’analisi della normativa vigente in materia di Vittime del Dovere, le sue criticità; nonché l’evoluzione giurisprudenziale. L’evento vuole essere un’occasione per affrontare nuove e possibili evoluzioni della tutela ad oggi approntata dall’ordinamento, anche a fronte di sempre maggiori fonti di rischio e, infatti, non dimenticherà di approfondire poi le nuove prospettive di intervento, anche a seguito della pandemia, con una particolare attenzione all’evoluzione storico - scientifica in ambito di esposizione a sostanze nocive, il rapporto con le Forze Armate e le missioni compiute anche all’estero.

Il seminario si propone come spazio di discussione e di approfondimento tecnico-giuridico, stimolato grazie alla partecipazione di illustri professionisti, esperti nella materia, oltre all’intervento di rappresentanti di Istituzioni e Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di realizzare un dibattito costruttivo da cui trarre spunti per nuove possibili proposte legislative.

Da sempre l’Associazione si fa portatrice delle istanze di equiparazione tra Vittime del Dovere, terrorismo e criminalità organizzata, anche attraverso la presentazione di numerosi Disegni di Legge.

La proposta di legge “Estensione alle Vittime del Dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo” (A.S. 876) che vede come primo firmatario il Senatore Gianmarco Corbetta, illustrata dalla nostra Associazione nella Sala Nassiriya del Senato il 24 gennaio 2019, è il primo progetto di legge in argomento veicolato durante l’attuale legislatura. Seguito da altre iniziative legislative di varie aree parlamentari, avendo favore e interesse politico trasversale, è attualmente bloccato da tempo, purtroppo, presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica. Esso infatti presenta le medesime problematiche riscontrate dalle proposte parlamentari delle precedenti legislature, ovvero l’assenza di una quantificazione numerica degli aventi diritto e conseguentemente l’impossibilità ad effettuare una congrua preventivazione delle relative coperture economiche.

Numerose inoltre sono le richieste formulate al Parlamento negli ultimi anni: necessità di garantire il rispetto della memoria delle Vittime; tutela dei diritti delle famiglie; reale e concreta applicazione della normativa vigente; equiparazione tra varie tipologie di vittime; definizione di un nuovo ruolo delle vittime nel procedimento penale; certezza della pena; bisogno di verità e giustizia anche attraverso la desecretazione di documenti; posa di una stele marmorea e l’intitolazione di una sala alle Vittime del Dovere presso il Vittoriano; istituzione del 2 giugno quale giornata nazionale dedicata anche al ricordo del sacrificio delle Vittime del Dovere.

Tutti questi aspetti verranno affrontati nella mattinata del 2 ottobre p.v., quando, a seguito dei saluti istituzionali, sarà dedicata particolare attenzione alla normativa delle Vittime del Dovere, agli attuali orientamenti giurisprudenziali, agli approfondimenti sulle principali criticità normative e applicative, nonché alle proposte sul tema dell’ equiparazione tra le varie vittime.

Il pomeriggio invece sarà riservato al dibattito sui nuovi orizzonti normativi: le possibili soluzioni concrete e conseguenti azioni da proporre rispetto alle criticità dell’attuale impianto legislativo, la nuova tipologia di caduti a causa del Covid- 19 con la possibilità di riconoscimento quali Vittime del Dovere, oltre a spunti di riflessione sull’ampliamento del novero delle Vittime del Dovere e dei soggetti equiparati.

Il seminario prevede l’intervento di illustri esperti e professionisti che affronteranno numerosi aspetti del tema in argomento, moderati dal Prof. Francesco Cappello:

Avv. Andrea Bava del Foro di Genova - “Evoluzione giurisprudenziale in materia di Vittime del Dovere”

Avv. Sergio Bellotti del Foro di Roma - “La costituzione di parte civile nei procedimenti che vedono le Vittime del Dovere quali parti offese”

Dott.ssa Loretta Bolgan - “Le particolari condizioni ambientali e operative: il rischio derivante dall’esposizione a particolari fattori dal possibile effetto patogeno”

Avv. Paola Maria Di Luccia del Foro di Monza - “Vittime del Dovere: cenni storici sull’evoluzione normativa fino al DDL di equiparazione proposto dall‘Associazione Vittime del Dovere”

Prof. Gianluca Famiglietti, Professore di diritto Costituzionale, Università di Pisa - “La dimensione costituzionale del dovere”

Avv. Carlo Palermo, ex magistrato – “Il diritto delle vittime alla verità”

Avv. Piero Porciani del Foro di Milano “La difesa in giudizio delle Forze dell’Ordine”



Saranno presenti i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e Forze Armate del territorio pisano e i membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione: il Presidente Emanuela Piantadosi, il Vicepresidente Ambra Minervini e il segretario generale Alessandro Luzzi.

Sono stati inviatati quali relatori i vertici degli Uffici legislativi del Ministero dell’Interno e del Ministero della Difesa.

Sentita gratitudine va al Comune di Pisa che conferma, con la concessione del patrocinio, la propria decennale vicinanza alle Vittime del Dovere, alle quali, già il 3 luglio 2011, dedicò un’intera giornata in Piazza dei Cavalieri e in Piazza dei Miracoli, intitolando anche un piazzale.

Un ringraziamento particolare all’Assessore Pierpaolo Magnani per il prezioso e concreto supporto all’iniziativa che ha consentito la disponibilità dello spazio pubblico Bastioni Sangallo - Giardino Scotto, quale luogo storico della Città, in cui si svolgerà il convegno.

Un ringraziamento al Rettore dell’Università di Pisa, il Prof. Paolo Maria Mancarella e al Direttore della Facoltà di Giurisprudenza Prof. Aldo Petrucci, per la collaborazione e l’attenzione all’iniziativa.

Il convegno, che gode del prezioso patrocinio concesso dall’Ordine degli Avvocati, prevede la concessione di n.3 crediti formativi (ordinari non frazionabili). Per questo l’Associazione rivolge sentita gratitudine al Presidente Avv. Stefano Pulidori.

Un evento che si prospetta unico, in quanto volto ad approfondire la disciplina normativa speciale, a capire e possibilmente rimuovere le criticità di applicazione delle norme ad oggi approvate e a riflettere sulle possibili evoluzioni connesse alla nota emergenza sanitaria mondiale che caratterizza l’attuale periodo storico. Rappresenterà infine lo spunto per fare memoria e ricordare il sacrificio delle tante Vittime del Dovere che hanno pagato un alto tributo di sangue. Vogliamo ricordare che molte delle famiglie di uomini e donne, che hanno servito lo Stato con onore e che sono caduti o rimasti invalidi, vivono nel territorio pisano, a loro ci stringeremo con affetto in un abbraccio collettivo.



A seguito delle misure vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è necessaria la prenotazione all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Per informazioni telefonare a 331460983.