Mafie: la campionessa kick boxing e la giornalista premio Omcom

La campionessa mondiale di kick boxing Gloria Peritore e la giornalista Rosy Battaglia sono le vincitrici dell'ultima sessione del premio 'Osservatorio mediterraneo criminalità organizzata e mafia' (Omcom), che verrà consegnato oggi alle 18,30 a Firenze al giardino Caponnetto. Il riconoscimento, destinato a chi combatte in difesa della legalità e della giustizia sociale, è stato creato nel 2013 dalla Fondazione Caponnetto insieme alla Fondazione Mediterraneo. Alla premiazione parteciperà una delegazione del centro Qwan Ki Do Toscana. "La campionessa Gloria Peritore - spiega il presidente della Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri - ha fatto nascere un progetto 'Shadow project' contro la violenza sulle donne e sulle persone in generale. Chi viene da uno sport di combattimento e' bello che si metta a disposizione aiutando chi subisce violenze, fa vedere un'apertura mentale enorme, per questo non potevo che premiarla". Quando a Rosy Battaglia, dichiara sempre Calleri, "è una giornalista scomoda che ha fatto inchieste ambientali in giro per l'Italia e sul mondo della sanità. Le persone scomode che fanno inchieste difficili su inquinamento e traffico di rifiuti vanno premiate".