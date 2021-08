Presentazione del libro ''Operazione Oro liquido''. Come le mafie proliferano durante il Covid

Alle 18.30 di martedì 10 agosto in piazzetta Bagnasco a Palermo, ci sarà la presentazione del libro "Operazione Oro liquido" (Falco M. Edizioni) di Domenico Romeo. Con cui si racconta come le organizzazioni criminali hanno proliferato in tempo di Covid. Un viaggio in piena epoca Covid-19 in Italia e nel panorama internazionale per sondare quanto le organizzazioni criminali e le cellule del terrorismo internazionale siano presenti nel nostro tessuto socio-economico. A organizzare l’evento è Mondadori Palermo di via Mariano Stabile 233. Un percorso a tappe tra traffico di droga e di migranti, tratta di essere umani, pedopornografia, frodi informatiche, riciclaggio, usura, corruzione e finanziamento al terrorismo internazionale. Colletti bianchi e dark-web che si muovono in uno scenario dove il crimine è il sottobosco di un mercato nero in cui brulicano i professionisti della cybercrime. Mafie internazionali che comunicano con circuiti segreti, crittografati e bioterrorismo di matrice ideologica all’assalto della scienza. Uno straordinario e lucido report, nel quale crimine e pandemia hanno stretto un sodalizio strettissimo, operato in avamposti di prim’ordine e risucchiato la parte più profonda e plumbea della zona grigia internazionale. A dialogare con l'autore, martedì pomeriggio, sarà la giornalista Gilda Sciortino.