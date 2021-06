Guardia di Finanza di Venezia: arrestato corriere con 22 chili di cocaina

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato 22 chilogrammi di cocaina trasportati su un’auto di grossa cilindrata da un corriere di nazionalità francese e origine magrebina. L’autovettura è stata fermata per un controllo da una pattuglia del Nucleo di polizia economico finanziaria di Venezia, con l’ausilio dei baschi verdi della Compagnia Pronto impiego del capoluogo lagunare, all’uscita del casello autostradale di Meolo Roncade.

E' stato l’evidente nervosismo del conducente, indispettito dal protrarsi delle verifiche negli archivi di polizia che stavano eseguendo i militari, a insospettire le forze dell'ordine e ad allertarli del fatto che quel nominativo risultava censito nelle banche dati per possibili collegamenti con ambienti dell’estremismo islamico. Il soggetto, una volta accompagnato presso gli uffici della Compagnia Pronto Impiego di Venezia per gli approfondimenti del caso, oltre a sviluppare la segnalazione presente negli archivi di polizia, i militari hanno proceduto ad una approfondita perquisizione del veicolo e con l'aiuto dei cani antidroga del Reparto hanno localizzato lo stupefacente. La vettura è stata quindi parzialmente smontata da parte del personale specializzato del II Gruppo Venezia, rivelando la presenza di 2 doppi fondi ricavati nel pianale, il cui meccanismo di apertura era azionato da un telecomando rinvenuto all’interno dell’abitacolo. Ben stipati dentro il veicolo c'erano 20 panetti di cocaina, avvolti in involucri di cellophane e sigillati con nastro da imballaggio. La sostanza stupefacente e l’autovettura sono state sottoposte a sequestro e il corriere è stato tratto in arresto per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e condotto nel carcere di Venezia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La droga era probabilmente destinata a rifornire le principali piazze di spaccio del litorale veneto durante la stagione estiva e avrebbe fruttato sul mercato circa 8 milioni di euro.



Foto © Imagoeconomica