Insulti su Facebook a Salvo Palazzolo da neomelodico, solidarietà di Assostampa Sicilia ed Fnsi

"E' grave che ancora oggi chi scrive di mafia debba subire attacchi e minacce che ormai viaggiano sui social a una velocità e una pericolosità allarmanti". Lo sostiene la segreteria regionale dell'Assostampa siciliana che interviene sulla vicenda che vede al centro il giornalista de 'la Repubblica' Salvo Palazzolo. Il cronista palermitano è stato bersaglio di messaggi postati su Facebook da parte del cantante neomelodico palermitano, Daniele De Martino. "Giornalisti siete senza scrupoli, siete senza ritegno, siete marci dentro… in particolare questo giornalista Salvo Palazzolo, vergognati di tutto quello che stai scrivendo". "A Salvo Palazzolo, attento e scrupoloso, tra i cronisti siciliani più apprezzati anche a livello nazionale, va la solidarietà dell'Assostampa Siciliana", scrive in una nota il segretario regionale Roberto Ginex, che sollecita "interventi oltre che a tutela del collega, a favore di tutti i cronisti che sono impegnati ogni giorno sul fondamentale fronte della informazione antimafia e che hanno bisogno oltre che della vicinanza anche del sostegno delle forze sociali che operano sul territorio". "E' indispensabile - sostiene Assostampa Sicilia - che in questa trincea siano importanti tutti coloro che hanno come obiettivo il bene comune contro la violenza anche solo verbale che trova alimento nel far west dei social".

Solidarietà è stata espressa anche dall'Fnsi che in una nota scrive: "Ancora una volta Salvo Palazzolo viene preso di mira per il suo lavoro. Al cantante Daniele De Martino non sono piaciuti i suoi articoli sui neomelodici e i boss, pubblicati su Repubblica Palermo, e sui social si lascia andare a insulti contro i giornalisti 'senza scrupoli', 'senza ritegno', 'marci dentro' e contro Palazzolo in particolare che dovrebbe, a suo dire, vergognarsi. E di cosa? Di aver fatto il suo lavoro al servizio dei cittadini e del loro diritto di conoscere?". "La Federazione nazionale della Stampa italiana ritiene, invece - prosegue - che Salvo Palazzolo debba continuare a indagare e informare e a farlo con la puntualità e il rigore che ha sempre dimostrato. Il sindacato dei giornalisti è al suo fianco, pronto a sostenere ogni iniziativa che deciderà di intraprendere".

Al collega Salvo Palazzolo anche l'abbraccio e la solidarietà da parte della Redazione di ANTIMAFIADuemila



Foto © Paolo Bassani