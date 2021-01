Nucleare: sindaci provincia Caltanissetta, ''pronti a barricate''

Pronti alla protesta. E' il grido dei sindaci della provincia di Caltanissetta di fronte all'individuazione di una vasta area in territorio di Butera in cui creare un deposito di scorie nucleari. I sindaci di Butera, Riesi, Gela e Mazzarino hanno effettuato un sopralluogo nella location individuata dalla società Sogin. "Il nostro è un territorio a vocazione agricola - dice Salvatore Chiantia, sindaco di Riesi - ci sono aziende che hanno investito sulla viticoltura e sulla produzione di albicocche. Non possiamo permetterci il lusso di avere un deposito di scorie". Il vicesindaco di Butera, Giusy Pisano, assicura: "Siamo pronti alle barricate". Mentre Michele Mancuso, parlamentare regionale di Forza Italia invoca l'aiuto del presidente della Repubblica affinché "possa dire no a una Sicilia pattumiera del mondo, quando invece è una terra che dovrebbe e deve vivere di agricoltura, di turismo e di opportunità per i nostri giovani".



Foto © Marco Verch/Flickr