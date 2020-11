Strage Viareggio, lettera dei familiari vittime: ''Fateci assistere al processo''

"Sappiamo bene quanto questo periodo sia difficile per tutti ma non impediteci di poter essere presenti davanti alla corte di cassazione o di poter seguire via web quello che verrà discusso in quell'aula, non privateci della dignità di esserci".

A chiederlo in una lettera aperta al Governo i familiari delle 32 vittime della strage di Viareggio, riuniti nell'associazione 'Il mondo che vorrei', in vista del processo in corte di cassazione che avrà luogo il 2 dicembre.

A causa dell'emergenza Coronavirus e le restrizioni conseguenti (la Toscana è zona rossa), i familiari non potranno partecipare all'udienza.

L'associazione, fa sapere il presidente Marco Piagentini (in foto), ha anche chiesto un possibile rinvio dopo il 4 dicembre, nell'eventualità che la Toscana passi in zona arancione.

"Abbiamo affrontato ogni volta, con dignità e rispetto, le oltre 150 udienze dei due gradi di giudizio - sottolinea l'associazione nella lettera - ma almeno eravamo presenti.

Vorremmo continuare ad esserci con la stessa dignità. Adesso tocca a Voi dimostrare rispetto e dignità, adesso tocca a Voi, perché noi familiari delle Vittime della Strage del 29 giugno 2009 a Viareggio non abbiamo altro". I familiari delle vittime richiamano le istituzioni "al proprio dovere, le richiamiamo ad uno sforzo di comprensione, di dignità, di verità e di rispetto verso i propri cittadini". "Vorremmo ricordare che in quell'aula, in quei giorni, tutto sarà detto e tutto esisterà - conclude la lettera - perché 32 persone, 11 anni fa sono state bruciate vive; e loro non potranno mai più ricominciare".



Foto © Imagoeconomica