Caltanissetta: 3 arresti per trasferimento di droga e cellulari in carcere

Erano pronti a trasferire droga e cellulari all'interno del carcere di Caltanissetta ma sono stati sorpresi e arrestati dai carabinieri. Si tratta di tre giovani, un 29enne e due donne di 29 e 31 anni, tutti originari della Puglia, che ora devono rispondere di traffico di droga in concorso e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti. I tre sono stati sorpresi nel corso della notte a bordo di un'auto per le vie del centro città, poco distanti dal carcere. La perquisizione ha portato alla luce: una valigetta con un drone professionale; 13.695 euro in contanti, suddivisi in banconote da piccolo taglio; 18 cellulari in tre buste di plastica; una bobina di filo d'acciaio; trecento grammi di hashish suddivisi in dosi. I tre, secondo i carabinieri, erano pronti a utilizzare il drone per sorvolare l'area del carcere e recapitare droga e telefoni ai detenuti. Il gip del tribunale di Caltanissetta ha convalidato l'arresti, disponendo il carcere per il 29enne e l'obbligo di dimora per le due donne.



