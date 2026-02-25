Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.
Cookie Policy
amtv dx logo

Udine, 27 Febbraio - ''Diritti negati e vite invisibili''

Dettagli

diritti negati invisibili int''Diritti negati e vite invisibili''. Luci e ombre a dieci anni dall'approvazione della legge sul caporalato (L.199/2016)

Venerdì 27 febbraio ore 20,30 - Teatro San Giorgio, via Quintino Sella 4, Udine
 
Conferenza sullo sfruttamento lavorativo con un focus particolare sull'agricoltura in Friuli Venezia Giulia 
 
Relatori:
Marco Omizzolo ( Sociologo, ricercatore Eurispes)
Stefano Gobbo (FAI CISL Friuli Venezia Giulia)
Ingrid Peres (FLAI CGIL Udine)
Chiara Valerio (NUOVI VICINI Società Cooperativa Sociale)
Francesca Peresson (Fondazione Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine ETS)
Laura Rossi (Codess Friuli Venezia Giulia Cooperativa sociale onlus)
 
Modera l'incontro la giornalista Anna Piuzzi
 
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (no prenotazione)
 
Evento promosso da Libera FVG in collaborazione con il Comune di Udine, con il Patrocinio dell’Osservatorio Regionale Antimafia del Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con:
 
ARCI Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
ANPI Comitato Provinciale di Udine
Aracon Cooperativa Sociale
Articolo 21
Banca Etica
Bottega del Mondo Altromercato Udine
Centro di Accoglienza Ernesto Balducci
Codess Friuli Venezia Giulia Cooperativa sociale onlus
CNCA Friuli Venezia Giulia
Damatrà Onlus
Get Up APS
FAI CISL Friuli Venezia Giulia
FLAI CGIL Friuli Venezia Giulia
Fondazione Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine ETS
Il Piccolo Principe Cooperativa Sociale
La Quercia Società Cooperativa Sociale
Nuovi Vicini Cooperativa Sociale
Oikos ETS
Ospiti in Arrivo ONLUS
Radio Onde Furlane
Il piacere della legalità? Mondi a confronto. Progetto Scuole in Rete
Socie e soci di Banca Etica Udine
Time For Africa OdV
Vicino/Lontano Associazione Culturale 

Ti potrebbe interessare...

ANTIMAFIADuemila
Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Via Molino I°, 1824 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) - P. iva 01734340449
Testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Fermo n.032000 del 15/03/2000
Privacy e Cookie policy

Stock Photos provided by our partner Depositphotos